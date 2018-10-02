«Челси» взыщет миллионы с бывшего нападающего за кокаин

Румынский форвард Адриан Муту обязан выплатить лондонскому футбольному клубу «Челси» 17 миллионов евро в качестве компенсации за проваленный в 2004 году допинг-тест. Об этом сообщает Sky Sports.

Европейский суд по правам человека отклонил последнюю законную апелляцию 39-летнего Муту, обязав его выплатить компенсацию английскому клубу за проваленный допинг-тест 14-летней давности. До этого дело футболиста рассматривалось в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Международная ассоциация футбола (ФИФА) наложила санкции на Муту еще в 2008 году. В 2009 CAS встал на сторону футболиста, постановив, что Муту не обязан выплачивать штраф лондонскому клубу. Однако уже в 2010 суд свое решение изменил.

В сентябре 2004 года Муту был уволен из «Челси» из-за нарушений контрактных обязательств. В допинг-пробах нападающего были обнаружены следы кокаина.

После ухода из «Челси» румынский форвард отправился в Италию. Там Муту защищал цвета «Ювентуса», «Фиорентины» и «Чезены». В своей карьере футболист провел 437 игр и забил 160 голов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!