Власти Подмосковья рассказали о работе по предотвращению инфарктов

Порядка 13,2 тысячи подмосковных жителей прошли лечение в сосудистых центрах и отделениях Московской области, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его слова передает корреспондент Ленты.ру во вторник, 2 октября.

«Болезни системы кровообращения являются одной из самых распространенных причин в структуре смертности населения. В Московской области проводится большая работа по снижению данного показателя», — отметил Матвеев.

По его словам, сегодня пациентам с кардиологическими заболеваниями проводят профилактические операции по установке так называемых стентов для расширения сосудов. «Это позволяет предотвратить возникновение инфарктов», — подчеркнул он.

Всего сегодня на территории области функционируют 26 сосудистых центров и отделений.

В середине июля губернатор Андрей Воробьев заявил, что новые сосудистые центры позволили снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе. Он отметил, что специализированные медучреждения оснащены современной высокотехнологичной техникой. На строительство каждого объекта, уточнил глава региона, уходит порядка 500 миллионов рублей.

Ранее Воробьев поставил задачу модернизировать систему кардиологической помощи в регионе. Он также распорядился увеличить количество средств, направляемых из бюджета на поддержку здравоохранения.