Воробьев рассказал о развитии общественного транспорта

Власти Подмосковья намерены развивать конкуренцию в сфере общественного транспорта в регионе, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 2 октября.

Ранее во вторник было подписано соглашение о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой России и правительством Московской области.

«Вся эта каждодневная работа дает нам возможность быть в группе лидеров. Кое-где нам есть к чему стремиться. (...) Мы должны создать более высокий уровень конкуренции», — сказал Воробьев после подписания соглашения.

Он отметил, что работа в этом направлении требует серьезной подготовки и внедрения системы контроля.

Ранее Андрей Воробьев поставил задачу улучшить транспортную инфраструктуру в регионе. Он подчеркнул, что специалисты профильного ведомства должны обращать внимание на инновации в этой области.

