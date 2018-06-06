В Подмосковье модернизировали пассажирские перевозки

Свыше 250 дополнительных автобусов выйдут на действующие маршруты в Подмосковье, будут добавлены новые остановки. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 6 июня.

«Данные меры позволят улучшить качество пассажирских перевозок Московского региона. Мы добавим 251 автобус на 104 маршрутах, которые соединяют Подмосковье со столицей. По просьбе жителей транспортом будут обеспечены новые кварталы и жилые комплексы. Кроме того, были учтены пожелания пассажиров по изменению схемы движения уже существующих маршрутов», —сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

В пресс-службе профильного ведомства уточнили, что на 71 маршруте появятся новые дополнительные остановки, 102 маршрута изменят трассу следования с учетом расположения социальных объектов.

Изменения вступят в силу в течение месяца.

1 июня министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что в Московской области внедряются лучшие инновационные практики в области транспортной инфраструктуры, и этот опыт необходимо активно перенимать другим регионам.