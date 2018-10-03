Мужчина прыгнул с крыши в бассейн и промахнулся

Неудачный прыжок мужчины с крыши одноэтажного сооружения в бассейн попал на видео. Об этом сообщает портал «Юга.ру».

На видеозаписи видно, как мужчина готовится к прыжку, берет разгон и в момент прыжка цепляется ногой за водосток. После чего он падает на плитку, не долетев до воды.

Пострадавшим оказался гражданин Армении 1977 года рождения, сообщила порталу пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Сообщение о нем поступило из сочинской больницы. Полиция организует проверку по факту произошедшего.

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