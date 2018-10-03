В Забайкалье бывший следователь СКР задержан за кражу вещественных доказательств

В Забайкальском крае задержан бывший следователь местного управления Следственного комитета России (СКР), которого подозревают в присвоении вещественных доказательств. Об этом «Ленте.ру» рассказал Егор Марков, официальный представитель регионального управления СКР.

По его словам, речь идет об уволенном на пенсию в июле 2018 года следователе по особо важным делам СУ СКР по Забайкальскому краю Булате Шагдарове. Он специализировался на расследовании преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел.

«По версии следствия, Шагдаров из корыстных побуждений присвоил сотовые телефоны, изъятые в ходе предварительного следствия. Преступление было выявлено сотрудниками следственного управления при содействии оперативников УФСБ по Забайкальскому краю. Уголовное дело возбуждено по статье "Присвоение вверенного имущества". Шагдаров задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте», — сообщил Макаров.

По данным забайкальских СМИ, речь идет о сотовых телефонах, которые были конфискованы сотрудниками полиции в ходе рейдов, а затем похищены подполковником полиции Дмитрием Неделькиным, начальником оперативно-разыскной части собственной безопасности краевого УМВД. Он был обвинен в хищении 15 аппаратов Apple и Sony, которые впоследствии пытался продать. 26 сентября Центральный районный суд Читы прекратил уголовное дело в отношении Неделькина, назначив ему судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.

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