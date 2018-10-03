Россиянин захотел сбежать от жены в Абхазию и получил штраф

Мужчина пытался уехать из Сочи в Абхазию по паспорту брата, чтобы скрыть свое путешествие от супруги. Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

41-летнего россиянина задержали сотрудники пограничной службы, которым показался подозрительным предъявленный загранпаспорт. Они установили, что документ принадлежит брату путешественника. Мужчина рассказал, что намеревался выехать за пределы страны без ведома жены. Он не знал, что может пересечь российско-абхазскую границу по внутреннему паспорту без проставления каких-либо отметок о прохождении контроля.

Из страны нарушителя не выпустили и обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

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В сентябре 2018 года петербургский инспектор ГИБДД был осужден за незаконное пересечение границы. Годом ранее он отправился на отдых в Тунис и предъявил контролеру паспорт своего брата, используя внешнее сходство с ним. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.

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