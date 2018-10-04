Украинские журналисты наведались на закрытую фабрику Порошенко в Липецке

Корреспондент украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк приехал на Липецкую кондитерскую фабрику, принадлежащую президенту страны Петру Порошенко, и убедился, что она не работает. Производственные площадки закрыты (одна не достроена), остались только охрана и несколько уборщиков, рассказал журналист.

«Местные говорят, что украинские конфеты не ели уже давно», — отметил Цимбалюк, посетивший Липецк после сообщений о найденных в Крыму конфетах Roshen.

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Корпорация официально опровергла информацию о производстве продукции в России. Она предупредила о непригодности к употреблению обнаруженных на полуострове конфет, так как последняя продукция на липецкой фабрике была выпущена еще в первом квартале 2017 года.

2 октября на украинском телеканале «1+1» (принадлежит олигарху Игорю Коломойскому) вышел сюжет о найденных в Крыму конфетах Roshen, якобы произведенных на липецкой фабрике корпорации. Жители Симферополя, передавшие продукцию телеканалу, заявили, что «произведенные в России» конфеты были приобретены 20 сентября.

Основателем корпорации Roshen является Петр Порошенко. В состав корпорации входят предприятия на Украине, в Литве и Венгрии. После неудачных попыток продать долю в Roshen президент Украины в январе 2016 года передал ее в управление Rothschild Trust.

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