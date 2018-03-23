Убытки Roshen Порошенко выросли в 64 раза

Липецкая кондитерская фабрика Roshen, входящая в аффилированную с президентом Украины Петром Порошенко корпорацию Roshen, объявила, что в 2017 году ее убыток увеличился в 63,7 раза. Об этом сообщают «Украинские новости».

Убыток предприятия вырос с 4,9 миллиона рублей до 311,7 миллиона рублей. Выручка за год сократилась в пять раз с 1,3 миллиарда до 248,6 миллиона.

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Согласно предоставленной фабрикой отчетности, сумма чистых активов на конец 2017 года составила 4,6 миллиарда рублей по сравнению с 4,9 миллиарда на конец 2016 года. Дебиторская задолженность предприятия составляет 735,3 миллиона рублей.

За год на предприятии сильно сократилась численность работников — за этот период было уволено 667 человек, и на конец 2017 года на кондитерской фабрике числились 72 сотрудника.

Производство на расположенной в России фабрике Roshen было остановлено в апреле 2017 года, консервация предприятия завершилась в июне.

Основателем корпорации Roshen является Петр Порошенко. В состав корпорации входят предприятия на Украине, в Литве и Венгрии. После неудачных попыток продать долю в Roshen президент Украины в январе 2016 года передал ее в управление Rothschild Trust.

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