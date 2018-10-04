Рубль пошел вниз

Рубль в ходе торгов 4 октября резко подешевел к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 19:21 по московскому времени курс доллара поднялся на один рубль к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 66,9 рубля.

Евро в течение дня поднималось до 77,1 рубля, но к вечеру рубль немного отыграл свои позиции, и курс составил 76,9 рубля. Это на 1,3 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Ранее Министерство экономического развития выступило с прогнозом, что в октябре-декабре 2018 года курс доллара к концу года будет колебаться в диапазоне от 64 до 65 рублей.

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