Раскрыты позитивные факторы для рубля

Министерство экономического развития полагает, что курс рубля к концу года будет колебаться в диапазоне от 64 до 65 рублей. К такому курсу российская валюта вернется в октябре-декабре 2018 года. Об этом сообщается в прогнозе социально-экономического развития России до 2024 года, выдержки из которого приводит РИА Новости.

«Фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам (значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных финансов, экономический рост), остаются благоприятными», — отмечает ведомство в документе.

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На Восточном экономическом форуме глава ведомства Максим Орешкин утверждал, что к концу года курс доллара снизится до 64 рублей, после чего российская валюта продолжит свое укрепление и закрепится на уровне 63-64 рублей за доллар.

В конце сентября свой долгосрочный прогноз касательно курса рубля предложило министерство финансов. Ведомство ожидает, что к 2020 году курс рубля достигнет 61,9 рубля за доллар, а вот к 2035 году цена российской валюты рухнет до уровня 73,9 рубля за доллар.

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