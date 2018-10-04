Исповедь убийцы о расправе над студенткой попала на видео

Ранее судимый 40-летний россиянин признался в убийстве 16-летней студентки. Он рассказал об обстоятельствах и мотиве расправы. Видео допроса подозреваемого опубликовал Следственный комитет на своем YouTube-канале.

По словам задержанного, он заблудился, и девушка согласилась ему помочь. Она села в его автомобиль, чтобы показать дорогу. Мужчина увез девушку довольно далеко, и она попросила отвезти ее обратно, но он набросился на нее с ножом.

В настоящее время подозреваемого этапировали из Москвы в Волгоградскую область, где произошло убийство. В ходе проверки показаний на месте подозреваемый должен указать место сокрытия тела убитой.

Девушка из рабочего поселка Елань пропала 20 сентября 2018 года. В этот день около 8:30 по местному времени она пришла в аграрный колледж, где училась, но на занятиях так и не появилась. Одногруппникам она сообщила, что отправляется домой. Больше ее никто не видел.

В результате комплекса следственных действий и оперативных мероприятий была получена информация о том, что к исчезновению девушки может быть причастен 40-летний житель города Котово, который живет в Москве, но регулярно приезжает на малую родину на своем автомобиле.

По данным СК, с 16 сентября 2018 года мужчина на протяжении нескольких дней гостил у своей матери в Котовском районе. 20 сентября его машина попала в объективы камер, установленных на улицах Елани.

3 октября 2018 года подозреваемый был задержан. В ходе первого же допроса он признался в убийстве девушки.

В марте 2017 года он вышел из колонии строгого режима, где отбыл девятилетний срок за сексуальное насилие над 12-летней школьницей.

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