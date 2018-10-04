Слова татарского министра о «родителях на коленях» проверят эксперты

Члены организации «Родительское сообщество Татарстана» добились проведения экспертизы слов министра образования Рафиса Бурганова о воздействии школьных учителей на родителей. Об этом сообщается на странице объединения во «ВКонтакте».

Спустя месяц после обращения в прокуратуру общественники получили положительный ответ: эксперты рассмотрят законность публичных высказываний Бурганова на конференции работников образования, состоявшейся 28 августа в Набережных Челнах. Активисты расценили его слова как превышение должностных полномочий и публичное унижение. Также они отметили возможное присутствие в речи министра факта дискриминации людей по национальному признаку.

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Речь идет, в частности, о фразе Бурганова о влиянии учителей на родителей: «...Поэтому я вас очень прошу, уважаемые коллеги, не надо говорить, что вы ничего не сможете. Когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя…». А также о выборе родного языка в школе: «… У нас папа, мама начинают принимать решение, не советуясь со своими предками. Кто взял на себя такую смелость и решил, что именно на нем должен закончиться род?! На нем язык должен закончиться, на нем культура должна закончиться. С какой стати?!».

6 сентября заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова публично прокомментировала ситуацию с высказыванием министра, отметив, что считает «отработку этой темы» «намеренной фейковой информационной атакой». В дополнение она подчеркнула, что Бурганов образно употребил выражение «поставить на колени» в отношении родителей школьников, передает «Бизнес-Online».

Кроме того, 17 сентября стало известно о смене пресс-секретаря министерства образования Татарстана. Комментировать изменения бывший пресс-секретарь не стал, сообщает «Idel.Реалии».

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