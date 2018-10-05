Таец заманил российскую туристку в свою пещеру и похвастался этим миру

Обосновавшийся в пещере гражданин Таиланда пригласил к себе понравившуюся ему российскую туристку и рассказал об этом в социальных сетях. Об этом сообщает Daily Mail.

48-летний Джетафум Лосири (Jatuphum Losiri), известный жителям острова Ко-Панган как «пещерный человек», опубликовал пост о том, как ухаживал за россиянкой.

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«Сегодня я возвращался на мотоцикле в свою пещеру и увидел красивую ухоженную женщину, которая шла с другой стороны дороги», — написал он. «Я сказал ей: "Вы прервали меня. Я ехал домой, но мне пришлось развернуться из-за вашей красоты. Мне необходимо поговорить с вами, чтобы понять, настолько же вы красивы внутри, как и снаружи"», — добавил Лосири.

После этого мужчина заявил, что он даже не целовался с россиянкой. Многие пользователи посчитали его романтиком и примером для подражания, в то время как другие решили, что его методы вызывают отвращение.

Через несколько дней после этого поста таец опубликовал фотографию голой женщины в своей постели. Из-за снимка с обнаженной женщиной на него обрушился шквал негативных комментариев, и Лосири пришлось удалить пост. Позже он сообщил, что голой девушкой на фотографии была не русская туристка, а его любовница.

Как сообщает издание, Джетафум Лосири прославился после того, как начал вести дневник в Facebook о своей отшельнической жизни в пещере.

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