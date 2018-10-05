Бывшего «народного губернатора» Донбасса не пустили на выборы

В выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) примут участие пять кандидатов. С таким заявлением в пятницу, 5 октября, выступила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ДНР Ольга Позднякова, передает «Интерфакс».

«Центральная избирательная комиссия ДНР зарегистрировала в качестве кандидатов для участия в выборах главы республики пять человек. На этом регистрация кандидатов завершена», — поведала она.

На заседании ЦИК, состоявшимся в пятницу, двум кандидатам, директору Енакиевского хлебозавода Валентину Спиридонову и бывшему «народному губернатору» Донбасса Павлу Губареву, было отказано в регистрации в связи «с недостоверностью подписей жителей ДНР в предоставленных ими в ЦИК подписных листах», сказала Позднякова.

Таким образом, в выборах участие примут временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин, бывший мэр Горловки Роман Храменков, судья украинского народного трибунала Елена Шишкина, руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев и заместитель министра образования республики Владимир Медведев.

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Губарев прокомментировал недопущение его к выборам в своем Telegram-канале. «Формальная причина этого решения не выдерживает никакой критики. Мы собрали 15 тысяч подписей — гораздо больше требуемого законом — именно для того, чтобы в случае недействительности некоторых подписей (они есть всегда даже при самой тщательной работе) у нас оставалось нужное количество подписей с огромным запасом. Возможна недействительность нескольких десятков подписей, но не сотен, и уж тем более не тысяч», — написал бывший «народный губернатор».

«Снятие меня с выборов — это неуважение не только ко мне, как гражданину ДНР, который имеет конституционное право избираться и сделал для этого все необходимые законные процедуры. Это неуважение ко всем нашим гражданам, которые подписались в мою поддержку. Это неуважение к самой Республике, попрание ее основ, заложенных весной 2014 года», — добавил он.

По словам Губарева, решение о недопущении его к выборам было принято давно и ему было об этом известно. «Считаю несправедливым проведение безальтернативных выборов и навязывание единственного кандидата», — подчеркнул он, подразумевая под «единственным кандидатом» Дениса Пушилина.

Выборы главы ДНР и Народного совета республики назначены на 11 ноября, в настоящий момент обязанности руководителя республики исполняет председатель парламента Денис Пушилин. Прежний глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа.

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