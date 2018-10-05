Меган Маркл отказалась отпустить прошлое

Эксперты моды обратили внимание на то, что некоторые наряды бывшей актрисы Меган Маркл навеяны костюмами, которые носила ее героиня Рейчал Зейн в сериале «Форс-мажоры». Об этом сообщает Daily Mail.

Материалы по теме Спрячь от королевы Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества

Во время съемок в августе 2015 года нынешняя герцогиня Сассекская стала лицом канадского магазина модной одежды Reitmans. Тогда она позировала для рекламных кампаний в провокационных позах, демонстрируя коллекцию облегающей одежды из гардероба своего персонажа. «Это для девушек, которым приходится тратить с трудом заработанные деньги. Я о них забочусь», — говорила Маркл о линейке, каждая вещь в которой стоила менее 100 долларов.

В коллекцию входили черная кожаная юбка-карандаш и блузка с расстегнутыми верхними пуговицами. В аналогичном наряде Меган Маркл приехала с официальным визитом в графство Сассекс со своим мужем принцем Гарри в среду, 3 октября.

На публике 37-летняя Маркл появилась в кожаной темно-зеленой миди-юбке Hugo Boss и в шелковой рубашке в тон бренда & Other Stories, несколько пуговиц которой были расстегнуты таким же образом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!