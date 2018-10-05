Начальник посчитал беременную сотрудницу «проблемой» и уволил ее

Жительница США подала в суд на компанию, которая уволила ее из-за тяжело протекающей беременности. Об этом сообщает Mirror.

Каролина Руиз (Caroline Ruiz) проработала четыре недели на позиции руководителя североамериканского подразделения компании Avon. В один из дней ей пришлось поехать в больницу из-за сильного кровотечения. Там она узнала, что ее беременность протекает тяжело: женщину предупредили о высоком риске выкидыша и посоветовали некоторое время провести дома в постели.

Американка в страхе потерять новую работу отказалась от отдыха и вернулась к работе. На следующий день ее начальник и представитель отдела кадров начали упрекать ее в «проблемах с производительностью». Она описала свое состояние и уточнила, может ли она в течение недели работать из дома.

На просьбу ее начальник заявил, что «ее здоровье его не касается». Женщина также получила письмо, в котором сообщалось, что ее заявка на разрешение работы из дома отклонена. Руиз провела все выходные за подготовкой презентации, настроилась на «отличную работу» и, придя в офис, узнала о своем увольнении. Причиной назвали «недостаток производительности».

Адвокат женщины уверен, что увольнение произошло потому, что его клиентка рассказала о своей беременности.

В компании заявили, что не комментируют подобные вопросы, но уточнили, что «гордятся репутацией "компании для женщин" и поддерживают их права».

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