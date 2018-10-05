У полковника МВД конфисковали дом в Сочи

Суд приговорил бывшую начальницу центра финансового обеспечения управления МВД по Омской области Ирину Старовикову к семи годам колонии, а также лишил звания полковника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СК в пятницу, 5 октября..

Кроме того, у подсудимой конфисковали квартиру, дом в Сочи и оштрафовали на 28 миллионов рублей — на эту сумму Старовикова получила взяток.

На вопрос судьи понятен ли приговор, Старовикова ответила:

«Непонятен, уважаемый суд. На каком законе он основан – это первое, что мне не понятно. И какой совестью вы руководствовались! У меня все! Буду обжаловать», — цитирует омское издание «Коммерческие вести».

Первомайский суд Омска три дня оглашал приговор бывшему полицейскому финансисту.

По данным следствия, с марта 2008 по июль 2015 года, занимая сначала должность начальника обеспечения тыла, а затем и начальника финансового центра УМВД России по Омской области и возглавляя комитет по закупке товаров для управления, Старовикова обеспечивала госконтрактами своего знакомого — предпринимателя Игоря Ашерсона.

Бизнесмен в знак благодарности передавал ей восемь процентов от суммы госконтракта, а также стройматериалы и сантехнику.

«Своими действиями Старовикова помогала завысить сумму контрактов, вследствие чего УМВД переплатило за уборку территории с 2008 по 2015 годы более 96 миллионов рублей», — отметил представитель прокуратуры

Евгений Троеглазов.

Обвинение просило назначить Старовиковой 12 лет лишения свободы.

Ее задержали в декабре 2016 года.

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