На ГРУ набросилась еще одна страна

В институте госбезопасности Латвии (Бюро по защите Сатверсме, БЗС) рассказали о многочисленных кибератаках против латвийских частных компаний со стороны российского Главного разведывательного управления (ГРУ), передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

Неоднократные попытки взлома в последние несколько лет коснулись государственных структур Латвии, в частности, внешнеполитического и оборонного секторов, отметили в БЗС. По их информации, целью злоумышленников было получение доступа к личным данным, а именно перепискам и документам. Чтобы получить информацию, хакеры использовали систему ложного электронного сообщения и отправляли в нем замаскированный компьютерный вирус: пользователь открывал заинтересовавшее его письмо, например, с рождественским поздравлением, а взломщик получал доступ к данным.

Материалы по теме Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником

Также в ведомстве считают, что кибератаки были проведены той же группой хакеров российской разведки, которая произвела попытки взлома информационных систем Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

4 октрября 2018 года министр обороны Нидерландов заявила о предотвращении атаки российских хакеров и высылке четверых российских разведчиков из страны. Анк Бейлевелд рассказала о поимке граждан России со шпионским оборудованием в гостинице неподалеку от штаб-квартиры ОЗХО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!