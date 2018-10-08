Бесполезный мост остался без денег

Государству придется найти новый источник финансирования для строительства моста на Сахалин, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». РЖД отказались давать деньги на реализацию проекта.

По данным издания, транспортная монополия сократила свою инвестиционную программу на 2018-2025 годы. Ее объем уменьшился с 7 до 6 триллионов рублей (консервативный сценарий — с 6 до 4,75 триллиона). Расходы на сахалинский мост ограничиваются 3,5 миллиарда рублей — столько потребуется на подготовку технико-экономического обоснования.

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В программе также отмечается, что проект потребует дополнительной проработки, после которой можно будет принять решение о его реализации. Ранее такую же позицию озвучивал министр транспорта Евгений Дитрих.

Если сохранится текущее положение дел, инвесторам придется вложить в строительство моста 536,8 миллиарда рублей. Пока желающих сделать это не нашлось, указывает газета. Хотя мост на Сахалин вошел в перечень проектов, предложенных частному бизнесу из «списка [помощника президента Андрея] Белоусова». Таким образом власти собирались привлечь деньги на реализацию крупных инфраструктурных проектов без введения дополнительных налогов для металлургических, химических и нефтехимических компаний, на чем настаивал Белоусов.

Идею строительства моста на Сахалин в июле одобрил президент Владимир Путин. Однако, отмечал он, проект потребует дополнительной проработки. В дальнейшем сообщалось, что большую часть финансирования возьмут на себя РЖД. Представители бизнеса называли мост бесполезным, поскольку для него сложно будет найти необходимый объем грузов для перевозки.

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