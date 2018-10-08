Россия приготовилась к нефти за 35 долларов

Центробанк допускает, что мировые цены на нефть в ближайшие три года упадут до 35 долларов за баррель, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, которую цитирует РБК. Такие параметры заложены в негативном сценарии развития экономики от ЦБ.

«Дополнительно мы также рассматриваем и рисковый сценарий, предполагающий снижение цены на нефть до 35 долларов за баррель и усиление санкций», — отметила Юдаева.

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Также, по ее словам, существует риск того, что Минфин не сможет разместить на рынке необходимый объем гособлигаций и тем самым не привлечет запланированные заимствования. В сентябре такое уже случалось: тогда Минфин на целый месяц отказался от размещения новых бумаг, чтобы за счет ограничения предложения снизить уровень ставок.

Если такой риск реализуется, федеральный бюджет окажется под угрозой неисполнения. Впрочем, отметила Юдаева, власти найдут другие ресурсы, чтобы исполнить его и выполнить свои социальные обязательства.

Ранее крупнейшие мировые нефтетрейдеры заявили о возможном росте цен на нефть до ста долларов за баррель из-за введения эмбарго на покупку иранского топлива.

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