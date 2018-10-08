Запад защитит Украину от российских кибератак

Западные партнеры Украины помогут Киеву в отражении кибератак в ходе президентских и парламентских выборов в стране, запланированных на 2019 год. С таким заявлением в понедельник, 8 октября, выступил президент Украины Петр Порошенко, передает «Гордон».

В ходе встречи с новыми членами Центризбиркома Украины Порошенко заявил, что «Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию и путем дезинформации, и путем фальсификации избирательного процесса, и путем кибератак, чтобы сорвать выборы». «И тут я надеюсь на вашу эффективную работу, чтобы у нас были чрезвычайно эффективные средства противодействия для защиты выбора украинского народа», — сказал он.

Президент особо отметил важность противодействия подкупу избирателей. «Это также одна из форм вмешательства в выборы с помощью денег, которые идут с востока, из России», — считает украинский лидер.

«Также хочу вас проинформировать о достигнутых с нашими партнерами договоренностях относительно кибербезопасности и киберзащиты. Я обращался к нашим партнерам, мы договорились, что в киберзащите мы начинаем активное сотрудничество. Надеюсь, результаты выборов будут надежно защищены», — заявил Порошенко.

8 октября о многочисленных кибератаках против латвийских частных компаний со стороны России заявил институт государственной безопасности Латвии. Неоднократные попытки взлома в последние несколько лет коснулись государственных структур Латвии, в частности, внешнеполитического и оборонного секторов. В ведомстве считают, что кибератаки были проведены той же группой хакеров российской разведки, которая произвела попытки взлома информационных систем Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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