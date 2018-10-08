Кремль отреагировал на «киберпреступления» российских офицеров

В Кремле исключили отставки в Генштабе и Минобороны РФ в связи с заявлениями Нидерландов и США о кибератаках, которые якобы совершили офицеры российской армии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 8 октября, передает «Интерфакс».
«Информация подобного качества, естественно, не может быть основанием для такого [решения]», — сказал Песков.
4 октября Вашингтон обвинил семерых россиян в кибератаках против физических и юридических лиц в США, а также компаний и международных организаций по всему миру. Как утверждает американский Минюст, все они являются «офицерами российской армии».
Четверых из них Нидерланды обвиняют в попытке совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В начале октября СМИ уже писали, что хакерская группировка APT28 якобы связана с российской военной разведкой.