Девочка придумала оригинальный способ выудить деньги у родителей

В Великобритании школьница подделывала квитанции штрафов в надежде получить больше карманных денег от родителей. Об этом сообщил информационный портал LADBible.

Элизабет Кэй-Дэвин (Elizabeth Kay-Devine) из графства Ланкашир в первый раз подделала штрафную квитанцию за превышение скорости в шесть лет. Она отправила отцу бланк с указанием места нарушения, автомобильного номера и логотипом муниципалитета района Россендейл. 43-летняя Хелен Боардмен (Helen Boardman), мачеха девочки, призналась, что чуть не поверила в подлинность штрафного уведомления: в нем не хватало только платежных реквизитов.

Позже девочка призналась, что идея пришла ей после того, как она увидела похожую квитанцию на столе у одного из водителей в компании отца. С возрастом она не прекратила свои попытки: сейчас Кэй-Дэвин 11 лет, и она недавно отправила родителям еще одно штрафное уведомление, на этот раз от лица Совета унитарной единицы Блэкберн-уит-Даруэн. В нем отца девочки предупреждают, что если он не заплатит 100 фунтов (около 8,7 тысячи рублей) в течение 10 дней, сумма штрафа увеличится на 50 фунтов (примерно 4,4 тысячи рублей).

«Она присылала эти письма около пяти раз, и каждый раз от разных муниципалитетов. С годами квитанции становятся все убедительнее», — рассказала мачеха. Она отметила, что девочка отлично разбирается в компьютерных программах и очень смышленая.

Отец девочки и ее мачеха владеют небольшой компанией по продаже офисной техники. Иногда Кэй-Дэвин приходит к папе на работу, где создает на компьютере поддельные квитанции и кидает их в корпоративный почтовый ящик.

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