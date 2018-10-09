Телохранитель принца Гарри попался на детском порно и избежал тюрьмы

Бывший личный телохранитель принца Гарри, герцога Сассекского, был приговорен к условному сроку и исправительным работам после того, как у него обнаружили более 10 тысяч изображений детей. Наказание смягчили из-за его заслуг на военной службе. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

47-летний Тимоти Мерфит (Timothy Murfitt) попался на скачивании тысяч фотографий и видео с участием детей. 170 из них относились к максимальной категории запрета, еще 80 — ко второй по серьезности. Кроме того, у бывшего телохранителя нашли 380 порнографических записей с участием животных.

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Подсудимый признал, что сам собирал изображения, но заявил, что на это его толкнуло посттравматическое стрессовое расстройство, развившееся после службы в армии. Он сказал, что испытывает «глубочайший стыд за такое поведение» и что не получал достаточного количества психологической помощи.

«Вы потратили большую часть своей жизни, защищая людей. У вас была образцовая военная карьера, вы подвергали свою жизнь опасности», — сказал судья Мартин Хусейин (Martin Huseyin). «Особенно нехорошо и грустно, что вы в итоге пришли к совершению преступлений, жертвы которых — маленькие дети», — добавил он.

На основании крайне положительных характеристик как с военной службы, так и от коллег и партнеров Мерфита, суд приговорил его к шести месяцам условного заключения и 160 часам исправительных работ. На мягкость приговора повлияло также и то, что он сотрудничал со следствием. Его имя в течение семи лет будет фигурировать в списках зарегистрированных сексуальных преступников.

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