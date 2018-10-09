Баскетболист поддержал Кокорина и Мамаева фразой «должны как-то расслабляться»

Российский баскетболист, бывший капитан санкт-петербургского «Зенита» Артем Кузякин поддержал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые за один день стали участниками двух драк в Москве. Слова спортсмена приводит Sports.ru.

«Я хотел бы сказать, что мир спорта очень тяжелый. Естественно, что люди в ситуациях больших тренировок, больших соревнований должны как-то расслабляться. Конечно, так как они люди известные, то некоторые у нас любят, так сказать, "спровоцировать ситуацию". Я просто не очень верю в то, что Саша (Кокорин) взял и просто так кого-то ударил стулом», — заявил Кузякин.

Отметив игровые качества футболистов, спортсмен добавил, что Кокорин и Мамаев оказались не в том месте не в то время. «Так как мы живем в мире соцсетей, интернета и всего остального, то многие делают на этом пиар. Я сам был профессиональным баскетболистом, сам попадал в разные ситуации и могу их понять. Хочу выступить в защиту этих двух ребят», — сказал Кузякин.

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Утром 8 октября Кокорин и Мамаев избили трех человек. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. По его словам, в компании было пятеро человек, они били его руками и ногами и кричали, чтобы он не вздумал писать заявление в полицию. В итоге заявление подала Ушакова, было заведено уголовное дело.

Потом футболисты отправились в кофейню и избили еще двоих человек. Кокорин стулом ударил директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, также досталось директору Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергею Гайсину. По факту этой драки также возбуждено уголовное дело.

В клубах Кокорина («Зенит») и Мамаева («Краснодар») пообещали наказать футболистов.

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