Арабская авиакомпания выкинула пассажира с рейса из-за внешнего вида

Компания Saudi Arabian Airlines не пустила мужчину на борт самолета в аэропорту Джакарты из-за того, что он был одет в шорты. Об этом сообщает Daily Mail.

Предприниматель Йордан Бишоп рассказал, что, когда он подошел к выходу на посадку, сотрудник авиакомпании недоверчиво взглянул на него и позвал менеджера. Тот заявил, что Бишоп не может пройти на борт в таком виде и попросил его переодеться.

Однако из-за того, что температура в Джакарте достигала 32 градусов, у пассажира не оказалось с собой запасных брюк. Тогда он попытался поспорить с сотрудниками авиакомпании, но ему не удалось доказать свою правоту: они все равно не пустили его внутрь.

В результате мужчине пришлось купить в одном из магазинов аэропорта саронг (традиционная ткань, которую оборачивают вокруг ног как юбку) и надеть его на себя. Только после этого ему удалось попасть в самолет.

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Бишоп был возмущен случившимся, так как, по его словам он путешествует достаточно часто, но ни разу не сталкивался с подобным. После инцидента сотрудники авиакомпании принесли ему свои извинения и рассказали, что такое происходит постоянно.

В мае стюардессы авиакомпании Air Canada не пустили чернокожую женщину на борт самолета из-за сыпи на ее лице. За несколько дней до перелета врач диагностировал у Жанны Леман опоясывающий лишай и подтвердил, что это не заразно. Тем не менее, бортпроводники не захотели пропустить пассажирку на рейс, посчитав болезнь опасной для здоровья других пассажиров.

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