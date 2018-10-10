Свадебные снимки заставили британку похудеть

Жительница Великобритании Хелен Вуд (Helen Wood) похудела на 54 килограмма после того, как увидела свои фотографии со свадьбы лучшей подруги. Ее историю рассказало издание The Mirror.

Британка из города Блэкберн, графство Ланкашир, призналась, что очень обрадовалась приглашению на свадьбу подруги детства. Та предложила Вуд стать подругой невесты и купила для нее платье 50 размера. Однако весившая 117 килограммов британка не смогла влезть в него и была вынуждена попросить портного увеличить платье до 56 размера. На церемонии Вуд очень переживала из-за своей внешности: «Я выглядела совсем не так, как остальные. Другая подружка невесты была беременна, но я все равно была больше ее. Платье тоже отличалось от других из-за увеличения, и я чувствовала себя даже толще, чем есть на самом деле».

Когда Вуд получила фотографии со свадьбы, то разрыдалась, попросила мужа удалить все снимки и поклялась себе похудеть. Она рассказала, что весила меньше до встречи с супругом, но после знакомства с ним забросила тренировки и стала регулярно питаться фаст-фудом. Обычно британка пропускала завтрак и перекусывала пачкой чипсов, обедала сэндвичем с ветчиной и сыром и шоколадным батончиком, а ужинала двойной порцией макарон со сливочно-томатным соусом и пудингом. Перед сном она съедала в постели огромную шоколадную плитку и запивала чаем. Вуд не занималась спортом и сильно располнела после рождения двух детей.

Британка обратилась в компанию, занимающуюся разработкой персональных тренировок и диеты. Женщина слишком стеснялась своего веса и потому не решалась пойти в тренажерный зал сама. Сначала она отказалась от вредных продуктов и постепенно начала тренироваться. Сейчас, спустя полтора года, Вуд весит 63 килограмма и носит 44 размер одежды. Она признается, что стала вдвойне счастливой, а ее старые знакомые зачастую не узнают ее.

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