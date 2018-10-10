Европу уличили в тайном бизнесе с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал обвинения Евросоюза в сближении с Россией, заявив, что объединение поддерживает с Москвой еще более тесные отношения. Об этом он рассказал в интервью изданию Der Standart.

Отвечая на вопрос о позиции по Крыму в условиях хорошего контакта с Россией, глава МИД отметил, что не ставит под сомнение территориальную целостность Украины. Он указал на страны ЕС, которые сотрудничают с Москвой.

Сийярто напомнил, что канцлер Австрии Себастьян Курц встречался с Владимиром Путиным уже четыре раза за год. Он отметил также частые телефонные разговоры президентов России и Франции и визит Макрона на экономический форум в Санкт-Петербурге. Участие четырех глав крупнейших западных энергетических концернов в энергетических переговорах «за почетным столом вокруг Путина» сильно удивило его, признался глава МИД.

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«Поэтому я уже устал от того, в каком свете выставляют Венгрию. Причина в том, что Западная Европа поддерживает с Россией более тесные отношения, чем мы. Только они стараются скрыть большой бизнес под поверхностными ссорами, [а мы нет]», — заключил он.

В середине сентября две трети депутатов Европарламента проголосовали за санкции в отношении Венгрии. Будапешт обвиняют в нарушении правил ЕС в отношении демократии, прав человека и коррупции.