Захарова обустроилась на вилле Киселева в Коктебеле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для журналистов на вилле гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Об этом она рассказала в эфире RT.

По словам Захаровой, место было выбрано неслучайно: она много лет мечтала побывать в этом крымском поселке, который был «особенным местом» для поэтов Серебряного века.

«Хотела бы поблагодарить Дмитрия Киселева, который узнал о нашем желании побывать в Коктебеле и о нашем предложении задействовать дом журналиста. Дом конкретного журналиста, который откликнулся на эту просьбу. И вот мы здесь, на фоне моря, на этой потрясающей площадке», — заявила представитель МИД России во время брифинга.

В начале октября в газете «Город 24» вышла статья о доме в Коктебеле. Автор материала Владимир Мазурин написал о сложностях при реконструкции здания, стоимость которого, по его словам, составляла около 200 миллионов рублей. Мазурин не называл имя владельца виллы, но другие СМИ предположили, что оно принадлежит гендиректору МИА «Россия сегодня».

Киселев обозлился на автора статьи о его вилле и назвал Мазурина мошенником, а также пообещал подать на него заявление в полицию.

По словам Мазурина, в день выхода материала редактора газеты заставили выкупить весь тираж за свой счет, а также удалить статью с сайта. Позднее владелец «Города 24» Максим Онищенко заявил, что номер не изымался из продажи.

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