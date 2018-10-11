Bwin оценила шансы «Человека на Луне» на премию «Оскар»

Аналитики компании bwin Россия уверены, что «Человек на Луне» имеет хорошие шансы получить премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» в Лос-Анджелесе 24 февраля 2019 года. Об этом сообщили «Ленте.ру» в bwin.

При этом, аналитики компании отмечают, что у ближайшего конкурента фильма «Звезда родилась» шансы немногим выше, чем у «Человека на Луне». Среди претендентов на победу в линии у букмекера также присутствуют киноленты «Рома» и «Зеленая книга».

«При подготовке линии обрабатывается огромный массив данных. Для формирования коэффициентов принимаются во внимание мнения критиков, учитываются оценки зрительской аудитории и другие дополнительные факторы. По мере обновления информации мы будем рады расширить нашу линию», — прокомментировали в компании.

Сегодня, 11 октября, в российский прокат выходит фильм «Человек на Луне». Сюжет новой картины с Клер Фой и Райаном Гослингом строится вокруг судьбы Нила Армстронга. Действие картины охватывает период с 1961 по 1969 год и раскрывает малоизвестные страницы биографии великого астронавта.