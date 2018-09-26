Bwin посмеялся над фигуркой Головина на французском ТВ

Во время презентации стартовых составов в матче «Монако» – «Анже», где Александр Головин дебютировал в основе нового клуба, в ходе трансляции на французском телевидении его фотографию заменили манекеном. Вероятно, его просто не удалось сфотографировать для ТВ.

Пользователи в социальных сетях подняли волну троллинга, сравнивая модель футболиста в том числе с Фантомасом. К шуткам подключился букмекер bwin, на сайте которого в анонсах матчей дня изображения Мохаммеда Салаха, Эдена Азара, Зе Луиша и Артема Дзюбы были заменены фотографиями ликующих манекенов.