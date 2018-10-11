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Автор трека I Like To Move It выступит в Москве

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Эрик Морилло

В московском ночном клубе Wow сыграет американский музыкант, диджей Эрик Морилло. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Морилло — глава лейбла Subliminal. Российским гражданам он наиболее известен по песне с рефреном I like to move it, move it, звучавшей в мультфильме «Мадагаскар». Она была написана Морилло в 1993 году.

«Эрика иногда называют "гламурным диджеем". И это прозвище не лишено смысла, он действительно является кумиром для многих знаменитостей: однажды на Ибице в его диджейке неожиданно сошлись Наоми Кемпбелл и Куинси Джонс. Похоже, что теперь и московские селебрити смогут поддержать эту традицию», — сообщили организаторы мероприятия.

Выступление запланировано на 12 октября. Билеты на концерт можно приобрести на сайте клуба.

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