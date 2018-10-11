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Власти Подмосковья отчитались о благоустройстве дворов

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В Подмосковье завершается комплексное благоустройство дворовых территорий, план работ на 2018 год практически выполнен, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 11 октября.

«На этот год запланировано благоустройство 1,4 тысячи дворовых территорий. Работы уже выполнены на 1,3 тысячи объектах, что составляет 91% программы этого года. В 45 муниципалитетах программа благоустройства выполнена на 100 процентов», — сказал Хромушин.

Он отметил, что за четыре года действия программы в области привели в порядок почти половину дворовых территорий.

«Важно, что очередность, объем работ и адресный перечень программы благоустройства дворовых территорий определяется самими жителями по результатам интернет-голосования», — добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев высоко оценил благоустроенность Подмосковья. По его слова, регион продолжает преображаться в лучшую сторону. Он подчеркнул, что правительство проделало большую работу. Впрочем, заверил глава региона, власти не намерены останавливаться на достигнутым, а программы по благоустройству будут продолжены.

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