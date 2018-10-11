Макет вагона нового поезда «Иволга» появится в демонстрационном павильоне МЦД

В демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД), который в скором времени откроется на площади Киевского вокзала, установят макет вагона новейшего поезда «Иволга». Об этом сообщили «Ленте.ру» в Департаменте транспорта Москвы.

В департаменте отметили, что в полноразмерном макете будут установлены крепления для колясок и велосипедов, теплые поручни, три вида обивки сидений, из которых пассажиры смогут выбрать понравившийся и проголосовать за него. Кроме того, в вагоне разместится аттракцион виртуальной реальности «Кабина машиниста», где каждый сможет почувствовать себя машинистом поезда и прокатиться по МЦД-1 и МЦД-2.

Первые два диаметра: МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» запустят уже в конце 2019 — начале 2020 года. Уже известно, что обоим диаметрам будут ходить новые поезда городского типа «Иволга». В новых поездах будут более широкие дверные проходы, что облегчит посадку и высадку пассажиров, USB-зарядки для смартфонов, крепления для велосипедов, бесплатный Wi-Fi и другие сервисы для пассажиров.

График работы МЦД будет выстроен как в метро — с 5:30 утра до 1:00 ночи. А для удобной интеграции диаметров с остальной городской транспортной системой будет разработана удобная билетная система. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту «Тройка».

В целом, по подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12 процентов.