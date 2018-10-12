Самую северную российскую синагогу открыли в Поморье

В Архангельске открылась самая северная в России синагога. Культурный еврейский центр «Звезда Севера» заложили восемь лет назад, передает «Интерфакс».

В трехэтажном здании, кроме помещения для раввина и молельного зала, также разместились библиотека, учебные классы, ресторан, концертный зал и гостиница.

«В Архангельске не так много евреев, как хотелось бы, — отметил главный раввин России Берло Лазар на церемонии открытия. — Здесь (...) не хватает знания о нашем народе, но я уверен, что синагога поможет архангелогородцам и самим евреям больше узнать о религии, истории нашего народа».

Губернатор региона Игорь Орлов подчеркнул, что Архангельск всегда был многоконфессиональным городом,так как служил международным портом. «Наша прямая задача — хранить и приумножать эту традицию», — добавил он.

Ранее в городе уже существовали две синагоги и обе были закрыты в 1920 году. Сегодня в еврейской общине на территории региона насчитывается около шести сотен человек.

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