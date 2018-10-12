Татарского чиновника обвинили в экстремизме после запрета шествия татар

Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) обратился в суд Казани с требованием привлечь к ответственности главу исполнительного комитета Евгения Варакина, запретившего шествие татар в День памяти взятия города Иваном Грозным 13 октября. Об этом сообщает Idel.Реалии.

ВТОЦ подал в администрацию уведомление о проведении митинга и шествия, приуроченных к ежегодному празднованию Дня памяти. Варакин согласовал проведение митинга, однако запретил шествие, сославшись на региональный закон о массовых мероприятиях.

Чиновник указал, что предложенный маршрут проходит мимо министерства экономики Татарстана, стоматологической клиники, детской музыкальной школы и мечети, тогда как закон запрещает проведение публичных акций в 50 метрах от государственных, медицинских, образовательных и религиозных учреждений. При этом ранее власти города согласовали проведение крестного хода по тому же маршруту.

Организация обвиняет Варакина в возбуждении ненависти и вражды с использованием служебного положения, а также в воспрепятствовании проведению массового мероприятия. Центр просит суд отменить решение администрации и разрешить проведение шествия, а также «призвать к ответу Евгения Варакина, который разрешает и содействует проведению в Казани крестного хода, но препятствует Дню памяти». Рассмотрение дела назначено на 12 октября.

ВТОЦ выступает за независимость Татарстана и признание татарского основным государственным языком. В 2017 году против центра возбудили уголовное дело за разжигание национальной ненависти, а также ликвидировали отделение организации в Набережных Челнах, руководителя которого осудили за призывы к сепаратизму.

День памяти взятия Казани ежегодно проходит в городе 12-13 октября, его основным организатором традиционно выступает ВТОЦ. На мероприятии вспоминают воинов, павших при обороне Казани от Ивана Грозного в 1552 году. Митинг сопровождается лозунгами «Я помню 1552 год» и «Холокост татарского народа — 1552!». Татарские активисты считают Казанское ханство мирным государством, ставшим жертвой оккупационной политики Московского княжества и имперских амбиций Ивана Грозного.

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