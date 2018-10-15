Илон Маск проникся аниме и захотел создать огромного человекоподобного робота

Миллиардер Илон Маск признался, что любит жанр аниме. Об этом он написал в своем Twitter.

Он опубликовал трейлер к фильму «Твое имя» 2016 года, добавив в комментариях, что также любит фильм «Принцесса Мононоке» в этом же жанре.

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Следующим твитом стала пространная запись, что «Пора создать меху» (гигантского антропоморфного робота — прим. Ленты.ру).

12 октября стало известно, что компания Маска Tesla планирует начать производство текилы и уже начала процесс регистрации бренда Teslaquila.

30 сентября стало известно, что Маск покинет пост председателя совета директоров Tesla. Предприниматель и Комиссия по ценным бумагам США пришли к такому соглашению после того как его обвинили в мошенничестве.

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