Ставший трактористом в России нигерийский принц умер в клубе за чаем

В Вологодской области проводится проверка по факту смерти чернокожего мужчины в одном из ночных клубов Череповца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы регионального отделения Следственного комитета.

«Молодой мужчина умер в общественном месте, проводится проверка. По предварительным данным, он умер от инфаркта, однако точные данные о причине смерти даст только экспертиза», — сообщил собеседник агентства и подчеркнул, что на данный момент нет оснований полагать, что случившееся имело криминальный характер.

Это произошло в развлекательном клубе «Платина», в компании с умершим были еще несколько человек, младший брат и друг. В мэрии Череповца уточнили, что умерший — 32-летний принц из Нигерии Габриэль Сегун Аджайи. «У Габриэля случился обширный инфаркт, он упал и умер, никаких препаратов он не принимал, просто сидел чай пил. Раньше на сердце муж не жаловался», — рассказала его супруга, 50-летняя Наталья Веденина.

По ее словам, африканские родственники на похороны не приедут: слишком далеко, и виза оформляется очень долго.

Веденина и Аджайи познакомились несколько лет назад в интернете, спустя четыре года они поженились, а в 2017 году у пары родились близнецы. РИА ФАН уточняет, что в России принц работал трактористом. Точная причина его смерти будет названа в течение десяти дней.

В нигерийском посольстве в Москве объявили, что информацией о смерти принца они не располагают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя африканской дипмиссии.

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