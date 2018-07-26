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В Нигерии нашли «самую красивую в мире девочку»

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Пользователи Instagram и британские СМИ признали пятилетнего ребенка из Нигерии «самой красивой в мире девочкой». В частности, о внешности ребенка написало издание The Mirror.

Фотографиями девочки по имени Джейр (Jare) поделилась в своем аккаунте фотограф Мофе Бамаива (Mofe Bamuyiwa). «О да, она человек! Но она еще и ангел», — подписала она снимки. Фотограф отметила, что, несмотря на отсутствие у Джейр модельного опыта, она ничуть не боялась камеры.

Бамаива добавила, что у девочки есть две сестры «с красивыми лицами и сильными характерами» и она вдохновила их мать завести девочкам профили в Instagram.

За несколько дней снимки набрали тысячи лайков, а поклонники назвали девочку в комментариях «просто божественной», «безумно красивой» и «абсолютно неотразимой». Тем не менее нашлись и критики, обвинившие фотографа в использовании фоторедактора и в том, что на девочку надели парик.

В прошлом году статуса «самой красивой девочки», по мнению британских СМИ, удостоилась россиянка Анастасия Князева. Шестилетняя девочка работает на одно из российских агентств и является лицом нескольких брендов.

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