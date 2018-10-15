Путин наградил избитых Кокориным и Мамаевым чиновников

Президент России Владимир Путин наградил чиновников, получивших известность после нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Их имена значатся в указе о присвоении государственных наград, опубликованном на портале правовой информации в понедельник, 15 октября.

Согласно указу, генеральный директор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин и глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак отмечены «за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей». Известно, что в «НАМИ» занимались разработкой президентского лимузина «Кортеж» и других автомобилей проекта.

Гайсин получил орден Александра Невского, Пак удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Драка, которую устроили с чиновниками Кокорин и Мамаев, произошла 8 октября в одной из московских кофеен. Компания, в которой были футболисты, назвала Пака «китайцем» в ответ на замечание о неподобающем поведении, после чего к мужчине подошел Кокорин и ударил его стулом. На помощь чиновнику поспешил Гайсин, который пришел в кафе на встречу, и получил удар в лицо. Оба пострадавших попали в больницу.

Ранее в то же утро футболисты избили водителя ведущей Первого канала, мужчина был госпитализирован с различными травмами.

В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено два уголовных дела о хулиганстве. 11 октября они были помещены в СИЗО на два месяца. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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