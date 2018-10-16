Внучка ради мечты бабушки перевоплотилась в ее жениха

Жительница Китая Ван На перевоплотилась в жениха своей бабушки, чтобы исполнить ее мечту — почувствовать себя невестой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ван объяснила, что ее 96-летняя бабушка не могла в свое время позволить себе платье невесты и фото с женихом и всю жизнь об этом жалела.

40-летняя внучка втайне от бабушки связалась с местной фотостудией и договорилась о съемках. Ей пришла в голову эта идея после того, как она увидела фотографии со свадьбы других пожилых людей. «Я подумала, что смогу преобразиться в дедушку. А бабушка получит много радости и снова почувствует себя юной», — объяснила Ван.

Ван рассказала, что в начале съемок старушка немного волновалась, но вскоре расслабилась и «улыбалась совсем как подросток». По словам внучки, бабушке очень понравились снимки: при взгляде на них ее глаза засияли.

Бабушка Ван познакомилась со своим избранником, когда ей было 16 лет. Впервые девушка увидела его под деревом с книгой и решила, что он «изящный и начитанный». Они поженились в непростые времена, вскоре ее муж ушел служить в армию, оставив ее одну с четырьмя детьми.

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