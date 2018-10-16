Арагорн из «Властелина колец» снимется в семейной гей-драме

Актер Вигго Мортенсен дебютирует как режиссер в драме Falling («Падение»), рассказывающей об отношениях пожилого отца с сыном-геем. Об этом сообщает Deadline.

Мортенсен также исполнит одну из главных ролей в своем фильме — он сыграет Джона Петерсона, который живет со своим партнером Эриком и удочеренным ребенком Моникой на юге Калифорнии. К Джону приезжает отец, чьи взгляды на семью весьма консервативны и традиционны, в результате чего между родственниками возникает конфликт.

Материалы по теме «Американское кино слишком часто диктует тебе, что думать» Режиссер «Капитана Фантастика» Мэтт Росс о Вигго Мортенсене и пороках Голливуда

Отмечается, что Мортенсен также выступил сценаристом ленты. Дата выхода фильма на экраны пока неизвестна. В «Падении» также снимутся Лэнс Хенриксен («Чужие», «Терминатор») и Сверрир Гуднасон («Жена художника»).

59-летний Вигго Мортенсен наиболее известен по роли Арагорна в трилогии «Властелин колец». Он также снялся в таких картинах, как «Капитан Фантастик» и «Идальго: Погоня в пустыне».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!