В Узбекистане сотни людей остались на улице ради удобства президента

В селе Байткурган Ташкентской области Узбекистана снесли более сотни домов, не предоставив их жителям нового жилья или денежной компенсации, чтобы расширить дорогу к новой резиденции президента Шавката Мирзиеева. Об этом сообщает «Радио Озодлик».

Местные жители рассказывают, что чиновники не могут сейчас предоставить другое жилье взамен снесенного и советуют временно пожить у знакомых. Часть людей выселили еще в августе и выдали им новые дома бесплатно, однако активисты утверждают, что по документам владельцы снесенных домов получили жилье в ипотеку. По словам сельчан, семьи, которым все-таки выдают жилплощадь, получают гораздо меньше прежней: нескольким семьям из одного большого дома приходится переезжать в трехкомнатную квартиру.

В районной администрации пообещали обеспечить всех выселенных новым жильем или компенсировать его стоимость до конца этого года. Чиновники опровергают обвинения местных в том, что дома взамен снесенных предоставляются за деньги. По их словам, в кредит оформляют лишь разницу между денежной компенсацией и стоимостью нового жилья, что составляет совсем незначительную сумму. Власти утверждают, что местные жители «пытаются урвать побольше денег у государства» и прописывают в старые дома десятки своих родственников, после чего требуют выдать каждому по квартире.

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Торжественное открытие новой президентской резиденции состоялось в день рождения Шавката Мирзиеева, 24 июля 2017 года. Резиденция находится в селе Байткурган на берегу реки Чирчик. Ее площадь составляет несколько гектаров, а территория окружена четырехметровыми стенами.

Шавкат Мирзиеев занял пост президента Узбекистана в декабре 2016 года. На досрочных президентских выборах, которые проводились после смерти первого главы республики Ислама Каримова, Мирзиеев набрал более 80 процентов голосов.

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