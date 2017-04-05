Путин принял приглашение Мирзиёева посетить Узбекистан

Президент России Владимир Путин принял приглашение своего коллеги из Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить республику. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 5 апреля.

«Шафкат Мирзиеев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные узбекской делегации, и пригласил президента РФ посетить с государственным визитом Узбекистан. Предложение было с удовлетворением принято», — говорится в тексте совместного заявления лидеров стран.

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Ранее в среду Путин заявил, что торгово-экономические связи России и Узбекистана за последние четыре месяца активизировались. В частности, по словам российского лидера, товарооборот в сфере сельского хозяйства вырос более чем в два раза.

Мирзиёев приехал в Москву 4 апреля. Он вступил в должность президента республики 14 декабря прошлого года и впервые посещает Россию в статусе президента Узбекистана.

Досрочные президентские выборы в Узбекистане проводились после того, как в сентябре 2016-го скончался 78-летний глава государства Ислам Каримов.