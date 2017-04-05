Путин сводит президента Узбекистана в музей

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев вечером в среду, 5 апреля, посетят Государственный музей имени А. Пушкина. Об этом российский лидер рассказал по итогам двусторонних переговоров, его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Там открывается выставка "Сокровища Нукуса", на которой представлены художественные произведения и археологические предметы из собрания узбекских музеев, в том числе прославленного советского художника, этнографа, много сделавшего для популяризации русской культуры на Востоке Игоря Витальевича Савицкого», — отметил Путин.

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Он заявил, что первые переговоры с Мирзиёевым, вступившим в должность президента Узбекистана в декабре прошлого года, прошли «в дружественной и абсолютно конструктивной атмосфере».

Лидеры двух стран, в частности, договорились наращивать сотрудничество в области промышленности, в том числе в рамках совместных проектов «Ростеха» и «Группы ГАЗ» с предприятиями республики, сообщил Путин.

Ранее в среду российский президент назвал удивительным рост торгового оборота между Россией и Узбекистаном. В сфере сельского хозяйства он увеличился более чем вдвое, подчеркнул он.

Выставка «Сокровища Нукуса», в которой представлено более 250 предметов из коллекции Государственного музея искусств Каракалпакстана (республика в составе Узбекистана) имени И. В. Савицкого, откроется для посетителей 7 апреля. Среди экспонатов — картины художников из общества русских авангардистов «Бубновый валет», образцы народного творчества и найденные при раскопках в Узбекистане ритуальные и бытовые предметы.