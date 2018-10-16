Во Франции осудили подставную жертву теракта

Во Франции суд вынес приговор парижанке, которая притворялась жертвой террористического акта. Об этом сообщает Farnce Info.

33-летняя Александра Дамьен получила два года лишения свободы, шесть месяцев из которых она должна провести за решеткой, без права на досрочное освобождение, за мошенничество и дачу ложных показаний. Женщина обманным путем получила компенсацию от Гарантийного фонда жертв терроризма и других уголовных преступлений в размере 20 тысяч евро.

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Ее также приговорили к 18 месяцам исправительных работ.

В ночь на 14 ноября 2015 года во французской столице и пригороде была совершена серия терактов, жертвами которых стали 129 человек, более 350 пострадали. Боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах, у футбольного стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени прогремели три взрыва, смертник подорвал себя на бульваре Вольтер, в концертном зале «Батаклан» захватили заложников. Двое из них привели в действие пояса смертника, одного ликвидировала полиция во время штурма.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

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