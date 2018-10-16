В России запретили рекламу дипломных работ на заказ

В России запретят рекламу услуг по написанию дипломных работ на заказ. Соответствующие поправки к закону «О рекламе» были приняты во вторник, 16 октября, в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Поправки были внесены по инициативе правительства. По мнению авторов, размещение рекламы дипломов, диссертаций и других аттестационных работ на заказ «стимулирует потребителей использовать эти услуги, что оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся».

Принятие поправок должно вынудить студентов писать квалификационные работы самостоятельно, что поможет объективно оценивать их уровень подготовки.

С эффективностью поправок согласились не все депутаты. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что они бьют не по причинам, а по следствиям проблемы, и пообещал рассказать, как диссертацию на заказ писали «одному из руководителей фракции».

«Когда-нибудь в мемуарах я напишу, как одному из руководителей фракции, ныне действующему, полностью диссертацию написал человек, которого я знаю. Диссертация оригинальная, там плагиата нет, но он не писал сам ничего, написал это другой, доктор наук, это еще хуже. Звание получил тот, кто там ничего не делал — вот это надо еще вскрывать», — цитирует его «Интерфакс».

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