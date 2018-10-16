Бывший владелец «Спорт-Экспресса» найден мертвым

Следственный комитет сообщил о смерти бывшего владельца газеты «Спорт-Экспресс» Ивана Рубина. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Тело 67-летнего бизнесмена обнаружили 15 октября перед высотным домом на Осеннем бульваре в Москве. Представители ведомства отметили, что Рубин оставил предсмертную записку. В послании он написал о крупных долгах. По словам родных предпринимателя, в последнее время мужчина сильно болел и был в депрессии.

По данным источников «Говорит Москва», в предсмертной записке Рубин обвинил в своей гибели бизнесмена Владимира Тюренкова. Последний рассказал журналистам, что должен был встретиться с бывшим владельцем «Спорт-Экспресса» и обговорить детали долга, однако так и не пришел. Тюренков заявил, что никогда не угрожал Рубину и лично не виделся с ним полтора месяца, отмечается в Telegram-канале радиостанции.

Корреспонденты ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Рубин имел крупный долг на 63 миллиона рублей. При этом за последние несколько лет ему удалось возместить лишь два миллиона из общей суммы.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в настоящее время Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства». Сотрудники ведомства назначили несколько экспертиз, а также начали изучать его переписку в компьютере и смартфоне.

С 2003 по 2012 года Рубин являлся совладельцем и генеральным директором газеты «Спорт-Экспресс». В то время сотрудники издания пригрозили Рубину забастовкой из-за задержек по выплатам зарплат. Предприниматель продал свой пакет акций гендиректору петербургского филиала Первого канала Эдуарду Райкину.

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