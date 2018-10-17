Раскрыт план по строительству новых дорожных объектов в Подмосковье

Порядка 70 дорожных объектов планируется построить на территории Московской области в ближайшие пять лет, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 17 октября.

«У нас много задач на будущий год. Мы отремонтируем еще три тысячи километров дорог. Нужно сделать не менее 200 километров тротуаров, мы это умеем. И не сомневаюсь, что с этой задачей справимся», — сказал Гержик.

Министр уточнил, что до конца года планируется сдать мост в Дубне, в следующем году крупными проектами являются путепроводы в Балашихе и Реутове. Гержик добавил, что в этом сезоне ремонтные работы завершены, дорожные службы подготовились к работе в зимний период.

Ранее в среду губернатор Андрей Воробьев вручил государственные награды лучшим работникам дорожного хозяйства. По его мнению, качество работы дорожных служб значительно повысилось. Он выразил сотрудникам дорожных служб благодарность за проделанную работу и призвал не останавливаться на достигнутом. Также губернатор отметил, что благодаря строительству новых дорожных объектов, транспортная ситуация в регионе улучшилась.